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Batman'da kıskançlık krizine giren koca eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da aldatma şüphesiyle kıskançlık krizine giren koca, bıçakla eşini ağır yaraladı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kıskançlık krizine giren koca eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

BATMAN - Batman'da aldatma şüphesiyle kıskançlık krizine giren koca bıçakla eşini ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Batman kent Merkezi Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Aldatma şüphesine kapılan V.K. kıskançlık krizine girerek eşi Y.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Dudaklarından ve burnundan yara alan Y.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Y.K. daha sonra tedavisi amacıyla Diyarbakır'a sevk edildi. Koca V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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