Batman'da kaynak yaptığı sırada akıma kapılan vatandaş yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan bir vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi'nde çalışma yapan Mehmet Emin Aslan, elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Aslan, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilerde, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı