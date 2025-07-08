Batman'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Mağarada Bulundu

Batman'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Mağarada Bulundu
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Kozluk ilçesinde 3 gün önce kaybolan 63 yaşındaki Fatma Uçma, evine 100 metre mesafedeki bir mağarada sağ olarak bulundu. Aile üyeleri tarafından aranan Uçma, arama ekiplerinden saklanmış.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 gün önce kaybolan Fatma Uçma, evine 100 metre mesafedeki bir mağarada sağ olarak bulundu.

Kozluk'a bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma, 3 gün önce öğle saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Uçma'yı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edilmiş, dron ve termal kameralarla yüzlerce kişi tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Aramalar üçüncü günde netice verdi. Fatma Uçma, eve 100 yakınlıktaki bir mağarada sağ olarak bulundu. Uçma'nın kendisini arayan ekiplerden sakladığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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