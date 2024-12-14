Batman'da Kardeşiyle Tartışan Genç Bıçaklandı

Batman'da kardeşiyle evde tartışan 19 yaşındaki genç bıçaklandı.

Olay, Batman'da Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşiyle tartışamaya bailayan B.Ö. (19), bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırama Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - BATMAN