Batman'da buz pistine dönen yolda 2 araç çarpıştı

Batman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki aracın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Batman'da yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sonucu iki aracın çarpıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kuyubaşı Mahallesi toplu konutlar mevkiinde buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybedilen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılarak ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
