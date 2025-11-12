Batman'da Kamyonet Devrildi, Yaralı Yok

Batman'ın Gercüş ilçesinde içinde 5 kişinin olduğu kamyonet kayarak devrildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ZH 715 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarına devrildi. Yan yatan araçtaki sürücü ve 4 kişi kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı. - BATMAN