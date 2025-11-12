Haberler

Batman'da Kamyonet Devrildi, Yaralı Yok

Güncelleme:
Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 5 kişi kazayı hafif atlattı. Olayda yaralanan olmadı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde içinde 5 kişinin olduğu kamyonet kayarak devrildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ZH 715 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarına devrildi. Yan yatan araçtaki sürücü ve 4 kişi kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı. - BATMAN

