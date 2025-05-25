Batman'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Kamyonet Dereye Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki Yusuf Arslan'ın kullandığı kamyonet dereye yuvarlandı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçenin Çakırpınar köyü mevkiinde 34 VLF 689 plakalı kamyonet, sürücüsü Yusuf Arslan'ın (22) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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