Batman'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

Batman'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı
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Batman'da bir kadın, parmağına taktığı yüzüğün sıkması sonucu hastaneye başvurdu. Doktorların yüzüğü çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye, özel aletle yüzüğü keserek kadının parmağından çıkardı. Kadının sağlık durumu iyi.

Batman'da bir kadın parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir kadının parmağına taktığı yüzük bir süre sonra sıkmaya başladı. Parmağı şişen kadın, hastaneye başvurdu. Doktorların yüzüğü çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, doktorların gözetiminde özel kesici aletle yüzüğü keserek kadının parmağından çıkarttı. Yüzüğün çıkarılması ile birlikte rahat bir nefes alan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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