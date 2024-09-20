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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 16 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

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Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, kent merkezindeki bir pasajda 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 16 bin paket sigara ele geçirildi

BATMAN - Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezinde bir pasaja düzenlenen operasyonda 16 bin paket kaçak sigara, elektronik sigara gibi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezindeki bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, 1149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi. 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 16 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN TÜR - 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Batman Polis Hukuk Suç

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