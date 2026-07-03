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Batman'da 32 hükümlü yakalandı

Batman'da 32 hükümlü yakalandı
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Batman İl Jandarma Komutanlığı, 15-30 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca 15-30 Haziran tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde düzenlenen planlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi ile 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 32 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıslar, Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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