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Batman'da Jandarma Operasyonunda Silah Ele Geçirildi

Batman'da Jandarma Operasyonunda Silah Ele Geçirildi
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Batman'da jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 5 tabanca, 10 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Batman'da jandarma ekiplerinin bir adreste yaptığı aramada 5 adet tabanca, 10 adet mermi ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken gözaltına şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri (KOM) tarafından, kent merkezinde bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda; 5 adet tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 10 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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