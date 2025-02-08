Batman'da Jandarma Operasyonunda Silah Ele Geçirildi

Batman'da jandarma ekiplerinin bir adreste yaptığı aramada 5 adet tabanca, 10 adet mermi ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken gözaltına şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri (KOM) tarafından, kent merkezinde bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda; 5 adet tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 10 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. - BATMAN