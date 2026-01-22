Haberler

Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Güncelleme:
Batman Merkez'de yapılan jandarma operasyonunda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. tutuklandı.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman Merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar paylaşıldı. Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği bir ikamete baskın düzenlendi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 60 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
