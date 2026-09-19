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Batman'da inşaatın 4. katından düşen kalıp ustası hastanede hayatını kaybetti

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Batman'da inşaatın 4. katından düşen kalıp ustası hastanede hayatını kaybetti
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Batman'ın Bayındırlık Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan kalıp ustası, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman'ın Bayındırlık Mahallesi'nde iki gün önce yapımı devam eden bir inşaatta 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Recai Terece, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, iki gün önce Bayındırlık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası Recai Terece, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Yaşanan iş kazasında ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli, üç çocuk babası Terece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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