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Batman’da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Batman’da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Batman’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şirinevler Mahallesi eski sanayi girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki motosiklet seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan her iki sürücü de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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