Sason'da kar ve yağmur sonrası heyelan: Köy minibüsü yolda mahsur kaldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışının ardından yağan yağmur, heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan bir minibüs, devrilen ağaç ve toprak birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolcuların durumu iyi, can kaybı yok.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yağan yağmur heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan köy minibüsü, yola devrilen meşe ağacı ve toprak birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, uzun süre yerde kalan karın üzerine yağan yağmur sonrası toprak yumuşadı. Bu durum heyelana yol açarken, yola devrilen ağaç ve toprak nedeniyle köy minibüsü ilerleyemedi. Olayda minibüste bulunan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları heyelan ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
