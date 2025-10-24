Batman'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı

Batman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay Şemsiye Sokak Fatih Camii yanında bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucu kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Olayı izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BATMAN