Batman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla attı. Olayda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiri ilçesine bağlı Şenköy Çakıllı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

