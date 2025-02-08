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Batman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 vatandaş yaralandı.

Kaza Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilene bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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