Batman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 vatandaş yaralandı.
Kaza Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilene bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa