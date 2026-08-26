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Batman'da 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Batman'da 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Batman'da yalnız yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Hanifi Doğan'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, Doğan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batman'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki Mehmet Hanifi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Korik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis nezaretinde evin kapısını açarak içeri girdi. Evde hareketsiz bulunan Doğan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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