Genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü

Güncelleme:
Batman'da 18 yaşındaki M.D., sahur vakti tartıştığı babası Ramazan D.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Batman'da 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
