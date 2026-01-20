Haberler

Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Batman'da freni boşalan akaryakıt tankeri, kontrolsüz şekilde geri hareket ederek 8 araca çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri, kontrolsüz şekilde geri geri hareket etmeye başladı. Tanker, park halindeki araçların arasına dalarak 8 araca çarptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, freni boşalan tankerin geri gelerek önüne çıkan araçları biçtiği anlar net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, tanker sürücüsünün aracı durdurmakta güçlük çektiği ve kısa sürede büyük hasarın oluştuğu dikkat çekti.

Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önlerken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
