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Batman'da Firari Cezaevi Kaçağı Yakalandı

Batman'da Firari Cezaevi Kaçağı Yakalandı
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Batman'da, 19 suç kaydı ve 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari M.D. jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da 19 suç kaydı ve 5 ayrı suçtan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince "cinsel saldırı, bilişim sistemleri ve nitelikli dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 19 suç kaydı, 1 yıldır cezaevi firarisi olan ve 5 ayrı suçtan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D., yürütülen titiz çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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