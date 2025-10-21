Batman'da FETÖ Zanlısı Operasyonda Yakalandı
Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan zanlı Gökçepınar köyünde yakalandı. H.U., jandarma ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Batman'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında aranan bir zanlının Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde saklandığı yönünde alınan istihbari bilgi doğrultusunda Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.U. saklandığı köy evinde yakalandı.
Firari Ş.U., adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - BATMAN