Batman'da trafo yangını

Güncelleme:
Batman'da Hilal Mahallesi'nde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Aşırı yüklenme nedeniyle meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek acil çağrıya sebep oldu.

Batman'da öğle saatlerinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeni ile yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların trafodan dumanlar yükseldiğini fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri de trafoda bakım onarım çalışması gerçekleştirerek sakağa yeniden elektrik verilmesini sağladı. - BATMAN

