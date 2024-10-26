Batman'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Takla Attı
Batman-Kozluk kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
Batman'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman- Kozluk kara yolu Bekirhan köyü mevkisinde 72 ABY 177 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN