Batman'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Batman'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. Ekipler tarafından kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Beşiri çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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