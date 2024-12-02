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Batman'da Çapa Makinesi Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalışırken çapa makinesine iki ayağını kaptıran 20 yaşındaki İsa Tarhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da tarlada çalıştığı sırada iki ayağını da çapa makinasına kaptıran genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çapa makinesi ile tarlayı çapalayan İsa Tarhan (20), dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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