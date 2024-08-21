Batman'da büyük uyuşturucu operasyonu: 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ile Beşiri ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 500 gram metamfetamin, 3 kilo gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Batman valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batman il jandarma komutanlığınca uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda Kozluk ilçesinde 6 kilo 500 gram metamfetamin, Beşiri ilçesinde de 3 kilo gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildiği, operasyon dahilinde 6 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi. - BATMAN