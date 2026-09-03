Haberler

Batman'da Büfe Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da Büfe Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Cevher Sitesi'nin altında bulunan büfede çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında büfede maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!