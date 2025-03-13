Batman'da Briket Yüklü Tır Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği briket yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 ABA 922 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN