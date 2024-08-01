Üye Girişi
Haberler

Batman'da Bir Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Yeni Bir Kaza Daha Meydana Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Beşiri karayolunda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Batman'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda bir kaza daha meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Beşiri istikametine seyreden 34 SL 1625 plakalı otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken seyir halindeki 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme İtfaiye Beşiri Batman Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı

 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title