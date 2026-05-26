Batman'da Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

Batman'da Bölge Trafik Denetleme ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Kurban Bayramı öncesi hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'dan gelen ve Batman Havalimanından kalkış yapan polis helikopteri, şehirde trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arterler üzerinde uçuş yaparak denetimlerde bulundu. Bayram öncesi yol güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla havadan yapılan takiple trafik akışı ve kurallara uyum hassasiyetle incelendi. Yetkililer, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi. - BATMAN

