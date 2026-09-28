Batman'da araçta gizli bölmeye zulalanmış 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır-Batman yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı