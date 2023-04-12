Üye Girişi
Haberi Paylaş
Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Batman kent merkezinde bir binaya girerek ayakkabıları çalan hırsızın kaçış anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman kent merkezinde bir binaya girerek ayakkabıları çalan hırsızın kaçış anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan ayında iftar saatinde bir binaya gelen hırsız, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızın kaçış anı da güvenlik kameralarına saniye saniye takıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title