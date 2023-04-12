Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman kent merkezinde bir binaya girerek ayakkabıları çalan hırsızın kaçış anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman kent merkezinde bir binaya girerek ayakkabıları çalan hırsızın kaçış anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan ayında iftar saatinde bir binaya gelen hırsız, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızın kaçış anı da güvenlik kameralarına saniye saniye takıldı. - BATMAN