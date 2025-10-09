Batman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Diktepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın 30 dönümlük alanda etkili olurken soğutma çalışmaları devam ediyor. - BATMAN