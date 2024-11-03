Batman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Oğlaklı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN