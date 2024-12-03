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Batman'da Aileler Arasında Taşlı ve Silahlı Kavga: 1 Ölü

Batman'da Aileler Arasında Taşlı ve Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Batman'ın Bayındırlık Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Şükrü Gezer yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Batman'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bayındırlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda silahla yaralanan Şükrü Gezer (20), sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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