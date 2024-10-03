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Batman'da Ahırda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, yandaki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde bir ahırda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında ahır, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kozluk batman

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