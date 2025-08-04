Batman'da 7 Suçtan Aranan Dolandırıcı Kardeşinin Evinde Yakalandı

Batman'da 7 Suçtan Aranan Dolandırıcı Kardeşinin Evinde Yakalandı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.N. isimli şahıs, jandarma tarafından kardeşinin evinde saklanırken yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde 7 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, jandarmanın sıkı takibiyle kardeşinin evinde saklanırken yakalandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı, Oğuz Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde elde edilen bilgiler ve saha araştırması sonucunda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 31.07.2025 tarihinde müşterek yapılan faaliyet sonucunda; 'dolandırıcılık içerikli' 7 ayrı suçtan aranma kaydı olan Ö.N. isimli şahıs, aynı gün Beşiri ilçesi Yalınkavak köyünde kardeşine ait evde saklanırken yakalanmıştır" denildi.

Şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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