Batman'da 60 Dönüm Biçilmemiş Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 60 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenidoğan(şabe) köyünde 60 dönümlük biçilmemiş buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tarlayı tamamen sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, iş makineleriyle kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. - BATMAN