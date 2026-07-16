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Batman'da 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon yapıldı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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