Batman'da aranan 33 şahıs yakalandı
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 33 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15-26 Şubat 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 33 şahıs yakalandı.
Haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs, Batman merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adalete teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına gönderildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN