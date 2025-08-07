Batman'da 22 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Batman'da 22 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Güncelleme:
Batman'da durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan iki otomobilde, yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

