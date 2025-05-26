Batman'da 2 Bin 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Batman'da düzenlenen bir kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da 2 bin 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi
BATMAN - Batman'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa