Batman'da 2 Bin 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 2 Bin 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen bir kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da 2 bin 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

BATMAN - Batman'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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