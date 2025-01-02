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Batman'da 18 Yaşındaki Genç Sokak Ortasında Öldürüldü: Zanlı Tutuklandı

Batman'da 18 Yaşındaki Genç Sokak Ortasında Öldürüldü: Zanlı Tutuklandı
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Batman'da 18 yaşındaki Halil İbrahim Etike'nin öldürülmesi olayına karışan bir zanlı tutuklandı. 27 Aralık 2024'te gerçekleşen olayla ilgili olarak, 4 şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da 18 yaşındaki genci sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2024'te merkez Meydan Mahallesi Komando Caddesi'nde Halil İbrahim Etike'nin öldürülmesi olayına karışan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların sonuç verdiği belirtildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli 4 şahsın yakalandığı kaydedildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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