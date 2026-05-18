Batman'da 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Batman'da 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı