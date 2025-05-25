Batman'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Batman'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
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Batman Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı, ancak dairede maddi hasar meydana geldi.

Batman'da 10 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bayındırlık Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ev sakinleri dışarı çıkarken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, dairede maddi hasar oluştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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