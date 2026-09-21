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Batman'da 1'i kadın 3 kişi otomobile tutunup patenle akan trafiği hiçe saydı

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Batman'da 1'i kadın 3 kişi otomobile tutunup patenle akan trafiği hiçe saydı
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Batman'da 1'i kadın 3 kişi, Demokrasi Bulvarı'nda otomobile tutunup patenle dakikalarca ilerledi. Trafikte canlarını, diğer sürücü ve vatandaşları tehlikeye atan o anlar cep telefonuyla kaydedildi; grup otomobili bırakıp adliye binası istikametine gözden kayboldu.

Batman'da 1'i kadın 3 kişinin akan trafiğe aldırış etmeden otomobile tutunarak yaptığı tehlikeli paten yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Demokrasi Bulvarı üzerinde hareket halindeki otomobile tutunan 3 kişi, ayaklarındaki patenlerle araçla birlikte dakikalarca ilerledi. Grubun içerisinde bir kadının da bulunması dikkat çekerken, şahısların yoğun trafik içerisinde sergilediği tehlikeli hareketler yürekleri ağızlara getirdi. Canlarını hiçe sayan patenli şahıslar, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücü ve vatandaşları tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturan görüntüler, "Bu kadarına da pes" dedirtirken bir süre sonra otomobili bırakan gençler patenleriyle adliye binası istikametine doğru gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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