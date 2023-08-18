Batman Beşiri ilçesindeki kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri
Beşiri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırılar gerçekleşti. Kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Polis olaya müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı ve bazı şüphelileri gözaltına aldı.
BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, 2 grubun taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgasında 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı.
Beşiri ilçesinde dün gece kafede gençler arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
İlçede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.