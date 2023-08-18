Batman Beşiri ilçesindeki kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı

Beşiri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırılar gerçekleşti. Kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Polis olaya müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı ve bazı şüphelileri gözaltına aldı.