Batman 3. sayfa: Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı Batman haberi: Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri bir kız çocuğuna saldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri bir kız çocuğuna saldırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çığlıklar atarak köpeklerden kaçmaya çalışan küçük kız, yola fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, sokak köpeklerinin yolda geçen araçlara da saldırdığı kaydedildi. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler

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